Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

7 familles Dino

Histoire stud Quelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
BUT DU JEU Créer des familles de 7 cartes, le joueur qui en a formé le plus gagne. PREPARATION Chaque famille représente une famille de dinosaures et est composée de 7 numéros. Chaque joueur reçoit 7 cartes, le reste constitue la pioche. DEROULEMENT Le plus jeune commence et demande au joueur de son choix une carte, en précisant la famille et le numéro souhaité. S'il obtient la carte demandée, il rejoue. Sinon, il pioche et laisse la main au joueur situé à sa gauche. A ention ! Un joueur ne peut demander la carte d'une famille que s'il en possède déjà une de la même famille dans son jeu. Dès qu'un joueur détient une famille complète, il la dépose sur la table. La partie se termine quand toutes les familles ont été rassemblées. Le joueur qui en possède le plus grand nombre gagne la partie. Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes.

Par Histoire stud Quelle
Chez Quelle histoire

|

Auteur

Histoire stud Quelle

Editeur

Quelle histoire

Genre

Découvrir le monde dès 6 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 7 familles Dino par Histoire stud Quelle

Commenter ce livre

 

7 familles Dino

Histoire stud Quelle

Paru le 01/07/2026

Quelle histoire

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386143236
9782386143236
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.