7 familles Dino

BUT DU JEU Créer des familles de 7 cartes, le joueur qui en a formé le plus gagne. PREPARATION Chaque famille représente une famille de dinosaures et est composée de 7 numéros. Chaque joueur reçoit 7 cartes, le reste constitue la pioche. DEROULEMENT Le plus jeune commence et demande au joueur de son choix une carte, en précisant la famille et le numéro souhaité. S'il obtient la carte demandée, il rejoue. Sinon, il pioche et laisse la main au joueur situé à sa gauche. A ention ! Un joueur ne peut demander la carte d'une famille que s'il en possède déjà une de la même famille dans son jeu. Dès qu'un joueur détient une famille complète, il la dépose sur la table. La partie se termine quand toutes les familles ont été rassemblées. Le joueur qui en possède le plus grand nombre gagne la partie. Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes.