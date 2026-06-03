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Un couple parfait

Elin Hilderbrand

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L'été bat son plein à Nantucket. Alors que les touristes profitent de la plage et du soleil, la haute société de l'île est en pleine effervescence : Benjamin Winbury, fils d'une célèbre autrice locale, et Celeste Otis s'apprêtent à se dire oui pour la vie. Le cadre est idyllique, les invités, triés sur le volet. Au programme : amour, glamour et légèreté. Jusqu'au moment où la témoin de la mariée est retrouvée morte quelques heures avant la cérémonie et que la fête vire au cauchemar. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, secrets, mensonges et trahisons sont révélés au grand jour et viennent écorcher le tableau parfait d'une famille en apparence idéale. Un couple parfait est sur Netflix : une minisérie sans pitié sur le couple et la famille aux allures de Cluedo géant. Jean-Christophe Buisson, Le Figaro. Une délicieuse comédie macabre. Charles Martin, Première. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Séverine Weiss.

Par Elin Hilderbrand
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Elin Hilderbrand

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature étrangère

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Un couple parfait

Elin Hilderbrand

Paru le 03/06/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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