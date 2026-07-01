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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Dino bataille

Histoire stud Quelle

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Le jeu Dino Bataille développe la mémorisation des principaux dinosaures à travers un principe de bataille simple et ludique, dès 5 ans ! BUT DU JEU Obtenir toutes les cartes. PREPARATION Distribuer toutes les cartes face cachée. DEROULEMENT Chacun leur tour, les joueurs tirent la carte située sur le dessus de leur paquet et la posent face visible sur la table. Le joueur qui a la valeur la plus forte remporte la manche. Lorsque deux joueurs posent chacun une carte de même valeur (et si ce e valeur est la plus forte de la manche), il y a "bataille" . Les joueurs concernés tirent la carte suivante et la posent face cachée sur la carte précédente. Puis, ils tirent une deuxième carte qu'ils posent face visible. Celui qui a la valeur la plus forte l'emporte. En cas d'égalité, il y a à nouveau "bataille" . Le gagnant est celui qui remporte toutes les cartes de ses adversaires. Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes.

Par Histoire stud Quelle
Chez Quelle histoire

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Auteur

Histoire stud Quelle

Editeur

Quelle histoire

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Découvrir le monde dès 6 ans

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Dino bataille

Histoire stud Quelle

Paru le 01/07/2026

Quelle histoire

9,90 €

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