Le jeu Dino Bataille développe la mémorisation des principaux dinosaures à travers un principe de bataille simple et ludique, dès 5 ans ! BUT DU JEU Obtenir toutes les cartes. PREPARATION Distribuer toutes les cartes face cachée. DEROULEMENT Chacun leur tour, les joueurs tirent la carte située sur le dessus de leur paquet et la posent face visible sur la table. Le joueur qui a la valeur la plus forte remporte la manche. Lorsque deux joueurs posent chacun une carte de même valeur (et si ce e valeur est la plus forte de la manche), il y a "bataille" . Les joueurs concernés tirent la carte suivante et la posent face cachée sur la carte précédente. Puis, ils tirent une deuxième carte qu'ils posent face visible. Celui qui a la valeur la plus forte l'emporte. En cas d'égalité, il y a à nouveau "bataille" . Le gagnant est celui qui remporte toutes les cartes de ses adversaires. Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes.