La défaite rend-elle plus fort ? D'où vient la mystérieuse résilience du peuple juif ? Tels sont les deux thèmes de cette pièce de 1917, conçue comme un long poème d'une grande beauté, ancrée à la fois dans la réalité apocalyptique de la Grande Guerre et dans une quête spirituelle et identitaire. Sans doute l'oeuvre la plus personnelle, la plus intime de Stefan Zweig, ce texte saisissant, parfois prémonitoire quand on songe au destin des Juifs d'Europe, est publié ici dans sa version définitive de 1928.