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#Roman francophone

Jérémie

Stefan Zweig

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La défaite rend-elle plus fort ? D'où vient la mystérieuse résilience du peuple juif ? Tels sont les deux thèmes de cette pièce de 1917, conçue comme un long poème d'une grande beauté, ancrée à la fois dans la réalité apocalyptique de la Grande Guerre et dans une quête spirituelle et identitaire. Sans doute l'oeuvre la plus personnelle, la plus intime de Stefan Zweig, ce texte saisissant, parfois prémonitoire quand on songe au destin des Juifs d'Europe, est publié ici dans sa version définitive de 1928.

Par Stefan Zweig
Chez Payot

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Auteur

Stefan Zweig

Editeur

Payot

Genre

Théâtre - Pièces

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Jérémie

Stefan Zweig trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/06/2026

304 pages

Payot

8,50 €

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Scannez le code barre 9782228941976
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