La déconstruction de la République

Alors que la laïcité française cristallise aujourd'hui tensions politiques, crispations identitaires et incertitudes juridiques, le débat public oscille entre instrumentalisation du religieux et tentation d'exclusion. Héritée de 1905, souvent invoquée mais rarement redéfinie, la notion semble inadaptée aux réalités contemporaines, qu'il s'agisse des mutations spirituelles, des influences idéologiques ou des évolutions législatives récentes, notamment depuis la loi du 24 août 2021. Dans cette perspective, Pierre Whalon propose une lecture historique et conceptuelle exigeante, plaidant pour une laïcité ouverte, fondée sur la liberté de conscience et sur une clarification du vocabulaire. En conjuguant analyse juridique, réflexion spirituelle et appel à un renouvellement pédagogique, il offre une contribution intéressante à l'un des débats majeurs de notre temps.