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La déconstruction de la République

Pierre Whalon

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Alors que la laïcité française cristallise aujourd'hui tensions politiques, crispations identitaires et incertitudes juridiques, le débat public oscille entre instrumentalisation du religieux et tentation d'exclusion. Héritée de 1905, souvent invoquée mais rarement redéfinie, la notion semble inadaptée aux réalités contemporaines, qu'il s'agisse des mutations spirituelles, des influences idéologiques ou des évolutions législatives récentes, notamment depuis la loi du 24 août 2021. Dans cette perspective, Pierre Whalon propose une lecture historique et conceptuelle exigeante, plaidant pour une laïcité ouverte, fondée sur la liberté de conscience et sur une clarification du vocabulaire. En conjuguant analyse juridique, réflexion spirituelle et appel à un renouvellement pédagogique, il offre une contribution intéressante à l'un des débats majeurs de notre temps.

Par Pierre Whalon
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Pierre Whalon

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Sociologie politique

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La déconstruction de la République

Pierre Whalon

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

15,00 €

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