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L'agonie de la paix

Stefan Zweig

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Fin d'un monde, montée des périls, sentiment d'insécurité, liberté muselée, expérience de l'exil, lutte contre la haine, pouvoir de la culture sur les jeunes... Tels sont, entre autres, les thèmes des deux textes de ce recueil, le magnifique "L'agonie de la paix", suivi d'une poignante leçon de lucidité : si aucun changement de mentalité n'est à attendre d'une génération engluée depuis longtemps dans la violence, il est de la responsabilité des intellectuels, des artistes et des scientifiques de préserver les jeunes de la haine de l'autre, de substituer aux passions délétères la passion de la culture, de permettre qu'on puisse à la fois ressentir un attachement émotionnel à sa nation et vivre l'Europe comme sa patrie.

Par Stefan Zweig
Chez Payot

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Auteur

Stefan Zweig

Editeur

Payot

Genre

Actualité politique internatio

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L'agonie de la paix

Stefan Zweig trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/06/2026

128 pages

Payot

7,90 €

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