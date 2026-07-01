Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Un grain de sable

Isabelle Clauson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La mer l'a englouti, les hommes l'ont abandonné... mais James n'est pas mort. Arraché aux ténèbres par les mystérieux Kartiniens, il renaît dans un monde où l'eau respire et où les secrets dépassent l'entendement humain. Tandis qu'il lutte pour retrouver ses forces, une seule obsession le hante : sauver Dany, son frère d'armes, livré à une captivité inhumaine sur Terre. Entre jungle hostile, bases secrètes et cités sous-marines peuplées de créatures fascinantes et dangereuses, James s'engage dans une course contre le temps. Mais plus il s'enfonce dans cet univers étranger, plus une vérité inquiétante se dessine : la menace ne vient peut-être pas seulement des hommes... et la loyauté a un prix. Dans ce deuxième tome, action et tension s'entrelacent dans un univers saisissant. Isabelle Clauson signe un récit intense, porté par des personnages humains et une quête où survie, fraternité et justice se heurtent.

Par Isabelle Clauson
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Isabelle Clauson

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un grain de sable par Isabelle Clauson

Commenter ce livre

 

Un grain de sable

Isabelle Clauson

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385802974
9782385802974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.