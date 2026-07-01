Un grain de sable

La mer l'a englouti, les hommes l'ont abandonné... mais James n'est pas mort. Arraché aux ténèbres par les mystérieux Kartiniens, il renaît dans un monde où l'eau respire et où les secrets dépassent l'entendement humain. Tandis qu'il lutte pour retrouver ses forces, une seule obsession le hante : sauver Dany, son frère d'armes, livré à une captivité inhumaine sur Terre. Entre jungle hostile, bases secrètes et cités sous-marines peuplées de créatures fascinantes et dangereuses, James s'engage dans une course contre le temps. Mais plus il s'enfonce dans cet univers étranger, plus une vérité inquiétante se dessine : la menace ne vient peut-être pas seulement des hommes... et la loyauté a un prix. Dans ce deuxième tome, action et tension s'entrelacent dans un univers saisissant. Isabelle Clauson signe un récit intense, porté par des personnages humains et une quête où survie, fraternité et justice se heurtent.