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#Bande dessinée jeunesse

Dembélé

Matt Oldfield, Tom Oldfield

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Tu aimes Dembélé ? Découvre son histoire ! Ousmane Dembélé adore jouer au foot avec ses copains après l'école ! Soutenu par sa mère, il fait ses premiers pas au club d'Evreux avant d'être repéré par Rennes, où il est très vite nommé joueur de l'année. Progressant à toute allure, Dembélé signe avec le Barça, avec lequel il remporte 7 titres ! En 2023, il intègre le PSG et marque une trentaine de buts au cours de la saison 2024-2025 ! Sprinteur hors pair, dribbleur de génie, Dembélé n'a pas fini de briller.

Par Matt Oldfield, Tom Oldfield
Chez Albin Michel

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Auteur

Matt Oldfield, Tom Oldfield

Editeur

Albin Michel

Genre

Foot - Sport

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Dembélé

Matt Oldfield, Tom Oldfield trad. Félix Huet

Paru le 03/06/2026

224 pages

Albin Michel

7,90 €

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