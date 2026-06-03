Tu aimes Dembélé ? Découvre son histoire ! Ousmane Dembélé adore jouer au foot avec ses copains après l'école ! Soutenu par sa mère, il fait ses premiers pas au club d'Evreux avant d'être repéré par Rennes, où il est très vite nommé joueur de l'année. Progressant à toute allure, Dembélé signe avec le Barça, avec lequel il remporte 7 titres ! En 2023, il intègre le PSG et marque une trentaine de buts au cours de la saison 2024-2025 ! Sprinteur hors pair, dribbleur de génie, Dembélé n'a pas fini de briller.