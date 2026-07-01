Not just a pretty face Tome 6

Sana et Kanato filent le parfait amour, mais l'influenceur malgré lui se montre tellement adorable que la jeune fille a du mal à lui résister... Malheureusement pour elle, cela ne risque pas de s'arranger, car à l'approche du festival culturel, le club de stylisme demande à Kanato de participer à son défilé de mode. L'idée de voir l'élu de son coeur prendre part à un tel événement ne manque pas de déchaîner la passion de Sana... Et pour couronner le tout, Doigaki, qui n'est pas en reste, va lui aussi y participer. Ce festival culturel s'annonce riche en rebondissements ! Avec Not Just a Pretty Face, Karin Anzai nous offre une comédie romantique particulièrement efficace et moderne. Avec beaucoup d'humour, elle dépeint deux adolescents qui apprennent à se connaître au-delà des filtres des réseaux sociaux.