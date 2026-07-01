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#Manga

Not just a pretty face Tome 6

Karin Anzai

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Sana et Kanato filent le parfait amour, mais l'influenceur malgré lui se montre tellement adorable que la jeune fille a du mal à lui résister... Malheureusement pour elle, cela ne risque pas de s'arranger, car à l'approche du festival culturel, le club de stylisme demande à Kanato de participer à son défilé de mode. L'idée de voir l'élu de son coeur prendre part à un tel événement ne manque pas de déchaîner la passion de Sana... Et pour couronner le tout, Doigaki, qui n'est pas en reste, va lui aussi y participer. Ce festival culturel s'annonce riche en rebondissements ! Avec Not Just a Pretty Face, Karin Anzai nous offre une comédie romantique particulièrement efficace et moderne. Avec beaucoup d'humour, elle dépeint deux adolescents qui apprennent à se connaître au-delà des filtres des réseaux sociaux.

Par Karin Anzai
Chez Akata

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Auteur

Karin Anzai

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Not just a pretty face Tome 6

Karin Anzai trad. Mathilde Vaillant

Paru le 01/07/2026

Akata

7,30 €

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