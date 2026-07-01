Embarquez pour 56 jours en mer avec la dessinatrice Marine Le Breton, à bord du Champlain, bâtiment A 623 de la Marine Nationale. Dans ce carnet de voyage unique, l'autrice offre une immersion rare dans le quotidien d'une mission maritime, dans le sud de l'Océan Indien. Entre illustrations sensibles et observations intimes, Marine Le Breton dévoile l'expérience brute et poétique de la vie à bord : la routine des marins, les escales insulaires, le mal de mer, les attentes et l'ennui, mais aussi l'émerveillement, les introspections et les magnifiques paysages. A la fois journal de bord poétique, récit de voyage contemporain et profonde aventure humaine, 56 jours est un livre pour les amoureux de la mer, des illustrations bouleversantes et des voyages qui transforment. " Je danse et je bois dans les rues de Diego-Suarez avec les marins, mes compagnons de liberté et de mer chahutante, dans les bouges de vie pauvre, là où les enfants marchent pieds nus, à côté des chèvres, des poules et des chiens errants. Puis les cocktails devant le sunset dans le quartier des expatriés, et la soirée au Consulat, je vis la vie extra-ordinaire des marins qui jamais ne pourront renoncer à leur liberté. J'écris avec du rhum dans les veines, mais c'est ce qui délie la langue cette nuit, il est 3 heures et nous retournons au bateau. "