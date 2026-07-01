Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

56 jours

Breton marine Le, Marine Le Breton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Embarquez pour 56 jours en mer avec la dessinatrice Marine Le Breton, à bord du Champlain, bâtiment A 623 de la Marine Nationale. Dans ce carnet de voyage unique, l'autrice offre une immersion rare dans le quotidien d'une mission maritime, dans le sud de l'Océan Indien. Entre illustrations sensibles et observations intimes, Marine Le Breton dévoile l'expérience brute et poétique de la vie à bord : la routine des marins, les escales insulaires, le mal de mer, les attentes et l'ennui, mais aussi l'émerveillement, les introspections et les magnifiques paysages. A la fois journal de bord poétique, récit de voyage contemporain et profonde aventure humaine, 56 jours est un livre pour les amoureux de la mer, des illustrations bouleversantes et des voyages qui transforment. " Je danse et je bois dans les rues de Diego-Suarez avec les marins, mes compagnons de liberté et de mer chahutante, dans les bouges de vie pauvre, là où les enfants marchent pieds nus, à côté des chèvres, des poules et des chiens errants. Puis les cocktails devant le sunset dans le quartier des expatriés, et la soirée au Consulat, je vis la vie extra-ordinaire des marins qui jamais ne pourront renoncer à leur liberté. J'écris avec du rhum dans les veines, mais c'est ce qui délie la langue cette nuit, il est 3 heures et nous retournons au bateau. "

Par Breton marine Le, Marine Le Breton
Chez EPA Editions

|

Auteur

Breton marine Le, Marine Le Breton

Editeur

EPA Editions

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 56 jours par Breton marine Le, Marine Le Breton

Commenter ce livre

 

56 jours

Breton marine Le, Marine Le Breton

Paru le 01/07/2026

116 pages

EPA Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376715672
9782376715672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.