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Prier 15 jours avec Claire d'Assise

Marie-France Becker

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A l'aide de quelques textes puisés aux sources relatives à Claire d'Assise (1193-1253), fondatrice des Clarisses, cet ouvrage invite à un voyage intérieur avec une femme dont nous séparent huit siècles d'histoire. Accompagner Claire sur son chemin de communion avec un Dieu pauvre, nous laisser transformer par la folie aimante d'un Dieu crucifié et goûter la beauté de la vie ordinaire, autant d'attitudes qui conduisent le lecteur à découvrir avec émerveillement la présence discrète d'un amour qui transfigure le quotidien. Marie-France Becker est clarisse au monastère de Bruxelles en Belgique.

Par Marie-France Becker
Chez Nouvelle Cité

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Auteur

Marie-France Becker

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

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Prier 15 jours avec Claire d'Assise

Marie-France Becker

Paru le 01/07/2026

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

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