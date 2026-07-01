Prier 15 jours avec Claire d'Assise

A l'aide de quelques textes puisés aux sources relatives à Claire d'Assise (1193-1253), fondatrice des Clarisses, cet ouvrage invite à un voyage intérieur avec une femme dont nous séparent huit siècles d'histoire. Accompagner Claire sur son chemin de communion avec un Dieu pauvre, nous laisser transformer par la folie aimante d'un Dieu crucifié et goûter la beauté de la vie ordinaire, autant d'attitudes qui conduisent le lecteur à découvrir avec émerveillement la présence discrète d'un amour qui transfigure le quotidien. Marie-France Becker est clarisse au monastère de Bruxelles en Belgique.