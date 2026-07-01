La liberté ou la mort

"Nous tenons pour vérités évidentes que tous les hommes sont créés égaux, et qu'ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. " Une phrase emblématique de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 1776, événement qui, 250 ans plus tard, n'a pas fini de résonner dans l'histoire du pays, et même de l'humanité. Après la conquête de la liberté par les insurgés, commence le long combat des femmes et des Afro-Américains pour accéder à la citoyenneté pleine et entière, un mouvement de fond jalonné de grands textes qui s'enracinant dans l'esprit de la Révolution américaine. Nouvelle traduction de Jacques Mailhos.