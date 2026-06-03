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Dictionnaire des subtilités

Eli Burnstein

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Savez-vous différencier un labyrinthe et un dédale ? Ce canapé sur lequel vous êtes assis, ne s'agirait-il pas plutôt d'un sofa ? Si nous supposons quelque chose, le présumons-nous également ? Qu'est-ce qui distingue la stratégie de la tactique ? Et la morale de l'éthique ? Les proverbes sont-ils des adages ? Lequel de ces termes est le plus exact, ou devrions-nous dire, le plus précis ? Ce dictionnaire d'un nouveau genre passe notre quotidien au peigne fin pour nous enseigner l'art de la nuance. Chaque entrée devient une invitation à choisir le bon mot, à comprendre ce qui sépare le proche du presque. Un peu de subtilité dans ce monde de brutes.

Par Eli Burnstein
Chez Editions Denoël

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Auteur

Eli Burnstein

Editeur

Editions Denoël

Genre

Actualité médiatique internati

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Dictionnaire des subtilités

Eli Burnstein trad. Ileana Epsztajn

Paru le 03/06/2026

240 pages

Editions Denoël

16,00 €

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