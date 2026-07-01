Les Alpes vues par Ji-Young Demol Park

Un agenda qui invite chaque semaine à contempler autrement les hauteurs, à travers les aquarelles de l'artiste Ji-Young Demol Park. L'artiste sud-coréenne Ji-Young Demol Park a deux ateliers. Le premier est immense puisqu'il n'est autre que les Alpes françaises et suisses ! Elle n'arpente en effet jamais les massifs alpins sans ses carnets à dessin et ses pinceaux. Une fois de retour dans son deuxième atelier chez elle, dans son village de Haute-Savoie, elle développe ses aquarelles et lavis en laissant une grande place aux vides pour que ses peintures surgissent du blanc du papier. Sa démarche, elle l'explique en quelques mots : " Je ne cherche pas à réaliser une représentation naturaliste de ce que je vois, mais à traduire en image une attitude de contemplation. "