Les Thanatonautes Intégrale

Redécouvrez le chef-d'oeuvre de Bernard Werber dans une intégrale ! Depuis tout petit, Michael Pinson entretient une fascination pour la mort, notamment suscitée par les réponses confuses des adultes à ses questions. Sa rencontre avec Raoul Razorbak sera déterminante. Les deux amis se lancent dans l'exploration de ce qui se passe après et s'improvisent Thanatonautes, du grec thanatos, "la Mort", et nautês, "les navigateurs"... Retrouvez l'adaptation en BD du chef-d'oeuvre de Bernard Werber dans cette intégrale soignée où la réflexion côtoie le grand spectacle. Une aventure métaphysique, entre science et philosophie, un récit drôle et humain, pour un voyage au-delà des frontières de notre imagination...