Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les Thanatonautes Intégrale

Eric Corbeyran, Pierre Taranzano, Bernard Werber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Redécouvrez le chef-d'oeuvre de Bernard Werber dans une intégrale ! Depuis tout petit, Michael Pinson entretient une fascination pour la mort, notamment suscitée par les réponses confuses des adultes à ses questions. Sa rencontre avec Raoul Razorbak sera déterminante. Les deux amis se lancent dans l'exploration de ce qui se passe après et s'improvisent Thanatonautes, du grec thanatos, "la Mort", et nautês, "les navigateurs"... Retrouvez l'adaptation en BD du chef-d'oeuvre de Bernard Werber dans cette intégrale soignée où la réflexion côtoie le grand spectacle. Une aventure métaphysique, entre science et philosophie, un récit drôle et humain, pour un voyage au-delà des frontières de notre imagination...

Par Eric Corbeyran, Pierre Taranzano, Bernard Werber
Chez Glénat

|

Auteur

Eric Corbeyran, Pierre Taranzano, Bernard Werber

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Thanatonautes Intégrale par Eric Corbeyran, Pierre Taranzano, Bernard Werber

Commenter ce livre

 

Les Thanatonautes Intégrale

Eric Corbeyran, Pierre Taranzano, Bernard Werber

Paru le 01/07/2026

176 pages

Glénat

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344075227
9782344075227
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.