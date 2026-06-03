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Le cartable aux fraises

Mary Orchard

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Un album anti-sexiste sur la liberté d'être soi ... dès la maternelle ! Pour son entrée à l'école, Armand choisit un magnifique, prodigieux et ébouriffant cartable orné de fraises. Fou de joie, il s'empresse de le montrer à tout son entourage... jusqu'au moment fatidique où sa nounou affirme : "Les fraises, c'est pour les filles". Armand ne comprend pas, lui qui aime tant les fraises... La rentrée approche, et il ne sait plus s'il aime toujours autant son cartable. Et si on moquait de lui ? Heureusement, ses parents et le maître sont bien décidés à lui prouver que tout le monde peut aimer les fraises !

Par Mary Orchard
Chez Casterman

|

Auteur

Mary Orchard

Editeur

Casterman

Genre

Albums 3 ans et +

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Le cartable aux fraises

Mary Orchard

Paru le 03/06/2026

32 pages

Casterman

12,90 €

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Scannez le code barre 9782203296565
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