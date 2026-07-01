Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Berserk Tome 43

Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur Elf Helm, face à Griffith, Guts s'abandonne à la colère et brandit son épée géante. Cependant, sa frappe ne porte pas et son ennemi enlève même Casca ! Désespéré, Guts embarque avec ses compagnons et s'éloigne de l'île en train de s'effondrer. A leur insu, leur vaisseau pénètre dans les eaux territoriales kushanes ! Guts et les siens, capturés, abordent un nouveau continent... Début d'un nouvel arc, "l'exil en Orient" !

Par Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga
Chez Glénat

|

Auteur

Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Berserk Tome 43 par Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga

Commenter ce livre

 

Berserk Tome 43

Kentaro Miura, Gaga Studio, Studio Gaga trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 01/07/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344074879
9782344074879
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.