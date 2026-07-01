Berserk Tome 43

Sur Elf Helm, face à Griffith, Guts s'abandonne à la colère et brandit son épée géante. Cependant, sa frappe ne porte pas et son ennemi enlève même Casca ! Désespéré, Guts embarque avec ses compagnons et s'éloigne de l'île en train de s'effondrer. A leur insu, leur vaisseau pénètre dans les eaux territoriales kushanes ! Guts et les siens, capturés, abordent un nouveau continent... Début d'un nouvel arc, "l'exil en Orient" !