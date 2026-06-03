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1, 2, 3 ... à l'école !

Marianne Dubuc

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Le livre incontournable pour préparer sa rentrée en maternelle. Petit lutin rentre à l'école maternelle l'année prochaine... et il aimerait bien trouver l'école de ses rêves. Pour cela, rien de mieux que de partir visiter les différentes écoles des animaux. Laquelle préfèrera-t-il ? Celle des lapins ? Où tout est bien classé et ordonné ? Celle des renards ? Où l'on fait du sport à toute heure de la journée ? Celle des écureuils ? Où l'on part explorer la nature et le monde entier ? Celle des grenouilles ? Où l'on peint et écoute de la musique ? Et si l'école idéale, pour Petit lutin, c'était un petit peu de tout ça ? Un bel album avec mille détails à observer... Avec une école différente à chaque page, c'est autant d'envies à découvrir !

Par Marianne Dubuc
Chez Casterman

|

Auteur

Marianne Dubuc

Editeur

Casterman

Genre

Albums 3 ans et +

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1, 2, 3 ... à l'école !

Marianne Dubuc

Paru le 03/06/2026

32 pages

Casterman

14,95 €

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