1, 2, 3 ... à l'école !

Le livre incontournable pour préparer sa rentrée en maternelle. Petit lutin rentre à l'école maternelle l'année prochaine... et il aimerait bien trouver l'école de ses rêves. Pour cela, rien de mieux que de partir visiter les différentes écoles des animaux. Laquelle préfèrera-t-il ? Celle des lapins ? Où tout est bien classé et ordonné ? Celle des renards ? Où l'on fait du sport à toute heure de la journée ? Celle des écureuils ? Où l'on part explorer la nature et le monde entier ? Celle des grenouilles ? Où l'on peint et écoute de la musique ? Et si l'école idéale, pour Petit lutin, c'était un petit peu de tout ça ? Un bel album avec mille détails à observer... Avec une école différente à chaque page, c'est autant d'envies à découvrir !