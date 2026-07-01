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La cité d'Angèle

Benjamin Muller, Céline Kallmann, Nicolas Grebil

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Un road trip américain, entre New York et Chicago, pour réunir deux adolescents amis depuis toujours ! Adapté du podcast Encore une histoire, La cité d'Angèle est une série de trois albums écrite par Benjamin Muller et Céline Kallmann, racontée comme un road movie. Dans ce premier tome, Louis part de New York pour retrouver Angèle, sa meilleure amie, qui vit désormais à Los Angeles où sa famille a déménagé. A son arrivée à Chicago, Louis se rend compte qu'il a perdu son sac à dos, et tout moyen de communication. Heureusement, des amis de sa famille, Andy et Megan l'aident et l'hébergent, avant de planifier avec lui la suite : direction le Wisconsin pour rapprocher Louis de son objectif. Entre rencontres, découvertes et détermination, le parcours de l'adolescent pour retrouver Angèle est bien plus qu'un simple voyage.

Par Benjamin Muller, Céline Kallmann, Nicolas Grebil
Chez Glénat

|

Auteur

Benjamin Muller, Céline Kallmann, Nicolas Grebil

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

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La cité d'Angèle

Benjamin Muller, Céline Kallmann, Nicolas Grebil

Paru le 01/07/2026

48 pages

Glénat

13,50 €

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Scannez le code barre 9782344074329
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