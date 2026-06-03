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La boîte à outils du management

Vincent Dicecca, Philippe Guillou

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Comment garder le cap dans un contexte incertain ? Sur quels leviers vous appuyer pour développer confiance, engagement et coopération dans votre équipe ? Comment utiliser l'IA pour booster votre management ? Comment concilier performance, qualité de vie au travail et agilité ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir Ce livre est accompagné de : - 2 podcasts d'approfondissement de managers - Des conseils pratiques - Des interviews d'expertsConçue pour les managers de terrain comme pour les dirigeants, cette boîte à outils part de situations concrètes et propose des repères, des méthodes et des outils immédiatement opérationnels pour faire évoluer vos pratiques et devenir un manager réellement engageant.

Par Vincent Dicecca, Philippe Guillou
Chez Dunod

|

Auteur

Vincent Dicecca, Philippe Guillou

Editeur

Dunod

Genre

Management

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La boîte à outils du management

Vincent Dicecca, Philippe Guillou

Paru le 03/06/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100892631
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