La boîte à outils du management

Comment garder le cap dans un contexte incertain ? Sur quels leviers vous appuyer pour développer confiance, engagement et coopération dans votre équipe ? Comment utiliser l'IA pour booster votre management ? Comment concilier performance, qualité de vie au travail et agilité ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir Ce livre est accompagné de : - 2 podcasts d'approfondissement de managers - Des conseils pratiques - Des interviews d'expertsConçue pour les managers de terrain comme pour les dirigeants, cette boîte à outils part de situations concrètes et propose des repères, des méthodes et des outils immédiatement opérationnels pour faire évoluer vos pratiques et devenir un manager réellement engageant.