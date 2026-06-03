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La boîte à outils de l'expérience client

Laurence Chabry, Florence Gillet-Goinard, Raphaëlle Jourdan

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Comment faire de l'expérience client un levier de croissance durable ? Quelles actions mener pour gagner la préférence des clients ? A quelles conditions l'IA peut-elle contribuer à l'excellence de la relation client ? Comment s'y prendre concrètement pour développer toutes les dimensions de la démarche expérience client ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir 69 outils en 6 objectifs, ainsi que : - toutes les méthodes et outils indispensables ; - des cas pratiques ; - des templates pédagogiques. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels du marketing stratégique, de la relation client et de la qualité. Fondé sur une approche pluridisciplinaire, il propose une vision d'ensemble des leviers à mobiliser pour concevoir, piloter et améliorer en continu une expérience client créatrice de valeur. Laurence Chabry a dirigé chez Cegos l'offre de formation Management Commercial, Service et Relation Client. Son expérience professionnelle et ses interventions en entreprise ont forgé son approche transversale de l'expérience client. Florence Gillet-Goinard est co-autrice de plusieurs ouvrages sur le management de la qualité. Elle a accompagné de nombreuses entreprises en formation et conseil, dans une logique de création de valeur pour le client et l'entreprise. Raphaëlle Jourdan est coach professionnelle certifiée et fondatrice du cabinet ELUCIO. Elle accompagne les comités de direction et leurs équipes dans l'évolution de leurs modèles et pratiques, face à des exigences croissantes de flexibilité et d'inventivité.

Par Laurence Chabry, Florence Gillet-Goinard, Raphaëlle Jourdan
Chez Dunod

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Auteur

Laurence Chabry, Florence Gillet-Goinard, Raphaëlle Jourdan

Editeur

Dunod

Genre

Vente

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La boîte à outils de l'expérience client

Laurence Chabry, Florence Gillet-Goinard, Raphaëlle Jourdan

Paru le 03/06/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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