Stratégies motivationnelles pour le rétablissement

Les projets de rétablissement des personnes concernées par des maladies psychiatriques reposent principalement sur leurs ressources propres mais aussi sur le soutien de leur entourage et des professionnels qui peuvent les accompagner. Ces projets de rétablissement requièrent persévérance et régularité dans le suivi et l'accompagnement et motivation de la part de la personne concernée pour poursuivre ses efforts malgré les échecs ponctuels les périodes de difficulté et de découragement ou la réactivation des symptômes. Les maladies psychiatriques peuvent également nécessiter des prises en charge à plus ou moins long terme selon des modalités diverses (médicamenteuses psychothérapeutiques sociales...) avec différents intervenants. Elles supposent pour qu'elles soient bénéfiques et efficaces l'adhésion et l'engagement de la personne concernée sur le long terme. Ces problématiques communes aux pathologies chroniques sont d'autant plus sensibles que la motivation est altérée dans la majorité des pathologies psychiatriques et laissent parfois les soignants démunis face aux difficultés ou aux échecs de la prise en charge. La question de la motivation est donc centrale pour la réussite des souhaits des aspirations et des choix de vie du patient et de son entourage tout en tenant compte des soins nécessaires. Dans un objectif résolument pratique et après un rappel théorique sur les notions de rétablissement et de motivation l'ouvrage présente les différentes étapes des stratégies motivationnelles pour accompagner le rétablissement de la personne concernée par un trouble psychiatrique. Il explique également l'articulation avec le projet de soins et le suivi avec les différents intervenants. Il décrit les freins qui peuvent intervenir dans la poursuite du projet de rétablissement (et leurs solutions) en apportant des outils concrets pour aider les accompagnants (professionnels ou aidants) selon les diverses situations et difficultés rencontrées. Chaque chapitre s'appuie sur des illustrations cliniques des fiches outils utilisables par les lecteurs des recommandations et des conseils qui au-delà des réponses immédiates permettront aux accompagnants de prendre de la distance sur leur fonctionnement et de développer leurs propres outils. Fondé sur l'expérience clinique scientifique et pédagogique de l'auteur l'ouvrage s'adresse à la fois aux professionnels de la santé mentale (psychiatres psychologues neuropsychologues et équipes soignantes et médicosociales) et aux proches et aux aidants dont le rôle est fondamental dans le soutien au rétablissement des personnes concernées par des troubles psychiatriques. Laurent Lecardeur Ph. D HDR est psychologue à Nice.