Les Beignets de ma mère

L'hôpital, les urgences, la nuit. Un coeur qui s'arrête de battre. Celui d'un détenu en cavale, grièvement blessé après avoir foncé contre un platane. Dans le coffre de la voiture volée, une robe de mariée... Le chirurgien qui l'a réanimé in extremis, Yves, a reconnu à son tatouage son meilleur ami d'enfance, Eric. Tandis que celui-ci est plongé dans un coma artificiel, Yves se souvient de leurs jeux dans le parc de la villa familiale, mais surtout des goûters dans la petite cuisine de la mère d'Eric, modeste couturière qui élevait seule son fils. Les deux garçons étaient promis à un avenir brillant. Mais Eric a rompu violemment avec Yves à la fin de leur première année de médecine. Vingt ans après, le chirurgien découvre le passé mouvementé de celui qui fut cuisinier et légionnaire avant d'être condamné à quinze ans de prison pour homicide. Jacky Durand signe une fresque où l'amour et l'amitié croisent l'injustice, la guerre et la prison. Un vibrant hommage à la cuisine comme souffle de vie et trait d'union entre les êtres humains.