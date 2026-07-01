Intégrale de la série "Les amants des sables" Vont-elles succomber au charme des séducteurs du désert ? Le bébé de Narabie Cat est folle de joie. Elle va écrire l'histoire du royaume de Narabie, où elle passera les prochains mois. Quel fabuleux tremplin pour sa carrière ! Seule ombre au tableau, c'est le souverain du pays lui-même, le cheikh Zane Ali Nawari Khan, qui l'a choisie. Et à en croire sa réputation, il est aussi exigeant qu'irrésistible ! En effet, Cat succombe bientôt à ses charmes, jusqu'à entamer une liaison interdite avec lui. Une aventure qui n'est pas sans conséquences... Son cavalier du désert Menacée par une tempête de sable en plein désert, Kasia est secourue in extremis par un mystérieux cavalier et son étalon noir. Mais, lorsque son sauveur se révèle être le prince Raif, souverain de la tribu des Kholadis, Kasia se sent de nouveau en danger. Non seulement cet homme a une réputation de guerrier débauché mais, surtout, il éveille en elle un désir aussi intense qu'insensé. Au point que, oubliant toute prudence, Kasia passe une nuit entre ses bras... Romans réédités