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#Roman francophone

Les héritiers de Moonlight Ridge

Joss Wood, Karen Booth, Reese Ryan

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Intégrale de la série " Les héritiers de Moonlight Ridge " Trois frères se réunissent pour sauver l'hôtel familial... Le retour de son premier amour, Joss Wood Molly est bouleversée. Quinze ans après son départ précipité, Mack Holloway est de retour à Moonlight Ridge, le complexe hôtelier de son père ! Devenue gérante du domaine, voilà Molly contrainte de collaborer avec son amour de jeunesse, afin de donner un nouveau souffle à ce lieu qui les lie bien malgré eux... Le défi d'Autumn, Karen Booth Quittée par son fiancé la veille de son mariage, Autumn vient de perdre toute crédibilité en tant que wedding planner... Or, maintenant que sa réputation est ruinée, son travail à Moonlight Ridge est menacé. Grey Holloway, un des héritiers du domaine, s'est montré clair : si elle veut conserver son poste, elle devra le convaincre que l'amour n'est pas qu'une illusion... Presque mariés, Reese Ryan Pour toucher son héritage, Riley doit se marier ! Désespérée, elle se tourne vers Travis Holloway, son premier amour, pour lui faire une proposition. S'il l'épouse, elle l'aidera à sauver Moonlight Ridge, l'hôtel de sa famille tombé en désuétude. Hélas, si cet arrangement est parfait sur le papier, il ravive quelques rancoeurs et de troublants sentiments... Romans réédités

Par Joss Wood, Karen Booth, Reese Ryan
Chez Harlequin

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Auteur

Joss Wood, Karen Booth, Reese Ryan

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Les héritiers de Moonlight Ridge

Joss Wood, Karen Booth, Reese Ryan

Paru le 01/07/2026

480 pages

Harlequin

9,00 €

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