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Éloge des mathématiques

Alain Badiou

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Et si les mathématiques étaient une école de la liberté ? Souvent perçues comme abstraites et austères, les mathématiques apparaissent ici comme un chemin privilégié vers la vérité. Alain Badiou en révèle la puissance philosophique : irremplaçable guide pour se défaire des opinions dominantes et pour penser avec rigueur, pour approcher quelque chose de l'universel, bref pour connaître l'émerveillement du savoir. Une introduction lumineuse qui réconcilie la philosophie et les mathématiques et montre que ces dernières, loin d'être réservées à quelques-uns, sont l'affaire de toute vie en quête de clarté.

Par Alain Badiou
Chez Flammarion

|

Auteur

Alain Badiou

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Éloge des mathématiques

Alain Badiou

Paru le 03/06/2026

128 pages

Flammarion

7,60 €

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