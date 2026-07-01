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#Roman francophone

Revanche à Priddy Castle ; Un irrésistible tête-à-tête / Le mariage de Dora

Liz Fielding, Cathy Williams, Louise Fuller

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Revanche à Priddy Castle, Liz Fielding Au moment où il reconnaît Priddy Castle, Kam sent une émotion intense l'envahir. C'est là qu'autrefois il s'est uni à Agnès Prideaux, juste avant qu'elle le trahisse. Aujourd'hui, Kam est résolu à se venger d'Agnès, en rachetant son précieux château. Mais, pour parvenir à ses fins, il va lui falloir ignorer les sentiments qu'il sent renaître pour son premier amour... Un irrésistible tête-à-tête, Cathy Williams Lesley attend du prince charmant qu'il soit sérieux, attentionné, rassurant. Soit tout le contraire d'Alessio Baldini, l'incandescent Italien pour lequel elle a accepté de travailler. Alessio est impulsif, passionné, et c'est aussi un séducteur invétéré. Alors qu'importe s'il semble s'être donné pour mission de la séduire, elle ne cédera pas ! Le mariage de Dora, Louise Fuller Dora aime plus que tout le petit Archie, dont elle est aujourd'hui la tutrice. Aussi, quand l'impitoyable Charlie Law revendique la garde du bébé, est-elle prête à se battre contre lui. Hélas, les moyens du milliardaire sont vastes, et il lui faut bientôt accepter le marché insensé que lui propose Charlie. Elle pourra faire partie de la vie d'Archie, à condition de l'épouser ! Romans réédités

Par Liz Fielding, Cathy Williams, Louise Fuller
Chez Harlequin

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Auteur

Liz Fielding, Cathy Williams, Louise Fuller

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Revanche à Priddy Castle ; Un irrésistible tête-à-tête / Le mariage de Dora

Liz Fielding, Cathy Williams, Louise Fuller

Paru le 01/07/2026

480 pages

Harlequin

7,43 €

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