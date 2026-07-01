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#Roman francophone

L'amant des mers du nord ; Au service de l'ennemi

Michelle Willingham, Greta Gilbert

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L'amant des mers du nord, Michelle Willingham Irlande, 875 D'aussi loin qu'il se souvienne, Ragnar a toujours été follement épris d'Elena. Et cela sans jamais le lui avouer. Comment l'aurait-il pu, alors qu'elle est l'épouse de son meilleur ami ? Pourtant, le jour où ils sont capturés ensemble lors d'un voyage en mer, tout bascule. Loin de tous, et face au danger, ils laissent s'installer entre eux une intimité qui met Ragnar au supplice. Un supplice qu'il est prêt à endurer aussi longtemps qu'Elena aura besoin de sa protection ! Au service de l'ennemi, Greta Gilbert Egypte, 48 avant notre ère Depuis qu'elle a été réduite en esclavage, Wen-Nefer se méfie de tous les hommes. Tous, y compris Titus, le bien trop séduisant lieutenant de César dont elle vient de faire la connaissance. Car, malgré l'éducation qu'elle a reçue au temple d'Hathor et qui lui permet aujourd'hui d'être l'interprète de Cléopâtre VII, Wen n'en reste pas moins une prisonnière. Une simple domestique à qui l'on a tout retiré, même la liberté d'aimer... Romans réédités

Par Michelle Willingham, Greta Gilbert
Chez Harlequin

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Auteur

Michelle Willingham, Greta Gilbert

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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L'amant des mers du nord ; Au service de l'ennemi

Michelle Willingham, Greta Gilbert

Paru le 01/07/2026

480 pages

Harlequin

9,48 €

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