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Retrouvailles à Whiskey Gulch ; Liés par le mensonge

Carol Ericson, Elle James

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Retrouvailles à Whiskey Gulch, Elle James En apprenant que son père vient d'être assassiné, Trace rentre aussitôt au Texas. Mais, en arrivant au ranch, quelle n'est pas sa stupeur de tomber nez à nez avec Lily Davidson, son amour de jeunesse. Lily qui a soutenu sa mère dans cette tragédie. Lily qui prétend enquêter à ses côtés pour retrouver le meurtrier du patriarche, et que Trace n'a jamais cessé d'aimer en dépit des zones d'ombre qui jalonnent leur passé... Liés par le mensonge, Carol Ericson "Tu veux bien être mon alibi ? " Troublé par le regard innocent que Savannah pose sur lui, Connor ne sait quel choix adopter : couvrir Savannah, dire qu'ils se sont réconciliés et qu'elle était avec lui la nuit où son ex-mari a été assassiné. Ou refuser de lui servir d'alibi et risquer de la perdre à nouveau. Pour toujours cette fois... Romans réédités

Par Carol Ericson, Elle James
Chez Harlequin

|

Auteur

Carol Ericson, Elle James

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Retrouvailles à Whiskey Gulch ; Liés par le mensonge

Carol Ericson, Elle James

Paru le 01/07/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280531139
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