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Pour protéger Joey ; Ma vie entre tes mains

HelenKay Dimon, Carla Cassidy

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Pour protéger Joey, Carla Cassidy Perplexe, Tony regarde le bébé qu'il tient dans ses bras. Amy, son ex-petite amie, lui a confié son garçon avant de disparaître. Il ne peut oublier les paroles de la jeune femme aux yeux noyés de larmes : " Il s'appelle Joey, c'est ton fils, protège-le ". Tony prend alors une décision : qu'importent les résultats du test ADN en cours, il défendra ce bébé contre le truand notoire qui prétend être son père... Ma vie entre tes mains, HelenKay Dimon " Tu dois me faire confiance. " Risa est furieuse. Aaron McBain pense-t-il sérieusement qu'elle va le suivre, alors qu'il vient de lui dire que la nuit de passion qu'ils ont partagée ne signifiait rien pour lui ? Pourtant, lorsqu'il lui apprend que des criminels ont pris d'assaut l'immeuble dans lequel ils se trouvent, Risa comprend qu'elle n'a pas le choix. Elle doit remettre sa vie entre les mains de cet homme... Romans réédités

Par HelenKay Dimon, Carla Cassidy
Chez Harlequin

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Auteur

HelenKay Dimon, Carla Cassidy

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Pour protéger Joey ; Ma vie entre tes mains

HelenKay Dimon, Carla Cassidy

Paru le 01/07/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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