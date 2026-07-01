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#Roman francophone

Le prince interdit

Kali Anthony

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Consultante en relations publiques, Lena vient de décrocher une mission qui pourrait faire décoller sa carrière... ou la briser. La voilà chargée de l'image de Gabriel Montroy, prince héritier du royaume de Halrovia, que les tabloïds scrutent sans relâche à l'affût du moindre scandale. Mais, alors qu'elle devrait être pleinement concentrée sur sa tâche, Lena comprend vite que l'attirance qu'elle éprouve pour Son Altesse pourrait bien leur être préjudiciable à tous les deux, si elle ne parvient pas à dompter son désir...

Par Kali Anthony
Chez Harlequin

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Auteur

Kali Anthony

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le prince interdit

Kali Anthony

Paru le 01/07/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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