Le prince interdit

Consultante en relations publiques, Lena vient de décrocher une mission qui pourrait faire décoller sa carrière... ou la briser. La voilà chargée de l'image de Gabriel Montroy, prince héritier du royaume de Halrovia, que les tabloïds scrutent sans relâche à l'affût du moindre scandale. Mais, alors qu'elle devrait être pleinement concentrée sur sa tâche, Lena comprend vite que l'attirance qu'elle éprouve pour Son Altesse pourrait bien leur être préjudiciable à tous les deux, si elle ne parvient pas à dompter son désir...