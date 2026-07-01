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Le Droit de tuer (non coupable)

John Grisham

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Tribunal de Clanton, Mississippi. Le procès de deux hommes blancs accusés de viol avec torture devient le théâtre d'un drame : Carl Lee Hailey, le père de la petite victime, ne supporte pas de voir les bourreaux de sa fille et les abat avec son fusil-mitrailleur. Mais Carl Lee est noir, et nous sommes au sud des Etats-Unis, où le souvenir de la ségrégation raciale n'est pas si lointain. Jake Brigance, un jeune avocat blanc, décide de défendre ce père dévasté dans une ville bientôt embrasée par la haine. Car le Ku Klux Klan s'en mêle... Le Droit de tuer est sans doute le roman le plus autobiographique de John Grisham, qui a lui-même été avocat dans le Mississippi. Le Droit de tuer a été adapté au cinéma par Joel Schumacher en 1996 avec Matthew McConaughey, Sandra Bullock et Samuel L. Jackson. Il a originellement paru sous le titre Non coupable. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.

Par John Grisham
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

John Grisham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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Le Droit de tuer (non coupable)

John Grisham

Paru le 01/07/2026

816 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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