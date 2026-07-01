Christine, chef et chroniqueuse gastronomique, décide d'aller perdre du poids dans une clinique au sud de l'Espagne. Sur place, elle rencontre trois femmes et un homme. Leurs destins vont s'entrelacer, nous entraînant au coeur d'un centre de remise en forme, où l'on peut découvrir dans les moindres détails, souvent hilarants, le déroulement d'une cure. Mais sous le vernis d'une comédie légère, avec des personnages hauts en couleur, du suspense et des rebondissements, ce huis clos met aussi en scène le théâtre de la vie, avec les secrets et les tourments des acteurs, décrits, loin de tout conformisme, avec autant de sensibilité que d'acuité psychologique. Il offre un regard de femme sur les femmes, l'amitié féminine, leur rapport au poids, au couple, à l'ambition professionnelle, à la sexualité et au formatage social auquel elles sont soumises. La plume élégante et analytique de Cécile David-Weill épouse les méandres des consciences de ses personnages. Judith Housez, Les Echos.