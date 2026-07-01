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#Roman francophone

Mon oncle d'Australie

François Garde

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Dans la famille Garde se murmure à voix très basse l'histoire de l'oncle Marcel, exilé à vingt ans par son père en Australie en 1900. Désireux de rendre justice à cet inconnu, l'auteur commence par inventer le roman d'aventures du banni : son arrivée à Sydney, sa résolution de devenir un autre dans cette Terre promise. Mais, lorsqu'on enquête sur cette vie effacée, il se trouve que le récit familial n'est pas fiable. Si Marcel n'a pas disparu en Australie, il faut remonter de branche en branche dans un arbre généalogique troué de silences et de morts pour retrouver la trace de ce jeune homme au destin tragique. Comment approche-t-on au plus près la vérité d'un être ? Par les lacunes de la mémoire transmise, par les archives, par la fiction ? Une enquête aussi émouvante que captivante. Un beau roman-récit. Christian Authier, Le Figaro littéraire.

Par François Garde
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

François Garde

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Mon oncle d'Australie

François Garde

Paru le 01/07/2026

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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