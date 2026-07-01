Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Paradise, Nevada

Dario Diofebi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tel est le premier paradoxe de Las Vegas : l'hôtel-casino de luxe Positano était le coeur battant de l'euphorie du vendredi soir, et c'était aussi notre chez-nous, érigé en plein centre du Strip. La ville s'enroulait tout autour en une spirale concentrique où se côtoyaient la magie et la banalité, boîtes de strip-tease et résidences d'étudiants, stands de tir et magasins Walmart, pistes d'atterrissage pour jets privés et arrêts de bus menant à de lointaines banlieues plongées dans le silence et le désespoir. Impossible pour nous d'expliquer ce qui s'est passé le soir de l'incendie sans poser d'abord ce fait établi, à savoir qu'une ville peut être à la fois fiction et réalité, paradis et vrai lieu de vie. Nous tous ici devons en prendre la mesure, tôt ou tard". A la croisée des univers de Tom Wolfe, de David Foster Wallace et de Jonathan Franzen, Dario Diofebi compose un grand roman américain, récit hors norme à la rencontre de l'Amérique, de ses rêves les plus fous et de ses revers de fortune. La naissance d'un écrivain prodige. Une radioscopie époustouflante de Vegas, d'une ambition folle et truffée de passages géniaux. Bernard Quiriny, Lire magazine. C'est foisonnant, électrique. La radiographie du capitalisme version quinte flush royale. Eric Neuhoff, Le Figaro littéraire. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2023. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Paul Matthieu.

Par Dario Diofebi
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Dario Diofebi

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paradise, Nevada par Dario Diofebi

Commenter ce livre

 

Paradise, Nevada

Dario Diofebi trad. Paul Matthieu

Paru le 01/07/2026

832 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251545
9782253251545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.