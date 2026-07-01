Quand la nouvelle tombe au petit matin, l'Amérique est sous le choc : Abe Rosenberg et Glenn Jensen, deux hauts magistrats de la Cour suprême, ont été assassinés à quelques heures d'intervalle. Le premier était une figure légendaire de l'institution, le second, le plus jeune et le plus conservateur. Le FBI et la CIA peinent à comprendre, ils ne disposent d'aucun indice. C'est Darby Shaw, jeune étudiante en droit, qui, écoutant son intuition, établit un lien entre les deux victimes. Epaulée par un journaliste du Washington Post, elle mène l'enquête... au péril de leurs vies : les enjeux sont de taille, le suspect a des amis puissants, et le gouvernement semble prêt à tout pour étouffer l'affaire. S'appuyant sur son expérience d'avocat, Grisham n'a pas son pareil pour décrire, sous forme de petits arrangements entre amis, la collusion des puissances politiques, industrielles et financières. Nicolas Didier, Télérama. L'Affaire Pélican a été adapté au cinéma en 1993 par Alan J. Pakula avec Julia Roberts et Denzel Washington. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick Berthon.