Sukima Tome 2

Yang Yang, jeune Taïwanaise en échange universitaire, poursuit sa nouvelle vie au Japon. Si de nouvelles rencontres continuent de la faire grandir, son esprit reste préoccupé par la situation à Taïwan, où J. , dont elle est toujours amoureuse, s'engage de plus belle dans son combat pour la démocratie. Gao Yan assume pleinement la portée politique de son récit d'apprentissage intime et citoyen : Sukima s'empare des mouvements pour les droits humains et des luttes LGBTQIA+ pour tisser le récit sensible des premiers engagements politiques, vécus avec l'intensité et le romantisme de la jeunesse.