Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Sukima Tome 2

Gao Yan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Yang Yang, jeune Taïwanaise en échange universitaire, poursuit sa nouvelle vie au Japon. Si de nouvelles rencontres continuent de la faire grandir, son esprit reste préoccupé par la situation à Taïwan, où J. , dont elle est toujours amoureuse, s'engage de plus belle dans son combat pour la démocratie. Gao Yan assume pleinement la portée politique de son récit d'apprentissage intime et citoyen : Sukima s'empare des mouvements pour les droits humains et des luttes LGBTQIA+ pour tisser le récit sensible des premiers engagements politiques, vécus avec l'intensité et le romantisme de la jeunesse.

Par Gao Yan
Chez Casterman

|

Auteur

Gao Yan

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sukima Tome 2 par Gao Yan

Commenter ce livre

 

Sukima Tome 2

Gao Yan trad. Alexandre Fournier

Paru le 01/07/2026

288 pages

Casterman

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203302754
9782203302754
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.