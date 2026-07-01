La boîte à outils de la confiance en soi

Comment choisir ses pensées et dédramatiser les situations ? Comment changer son regard sur soi-même ? Comment écarter les pensées négatives et se nourrir du positif ? Comment apprivoiser ses émotions ? Comment respecter ses propres besoins et reprendre possession de ses choix ? Comment mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement ? Comment détecter les personnes en manque de confiance ou perte de confiance en soi ? Comment renforcer la confiance en soi de ses collaborateurs ou de ses proches ? Découvrez 52 outils indispensables pour prendre ou reprendre confiance en soi et la diffuser autour de soi ! Chaque outil est traité de façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un schéma de synthèse, les objectifs, le contexte d'utilisation, des conseils méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre.