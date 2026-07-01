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#Essais

Les Métamorphoses

Ovide

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Poème monumental composé de quinze livres et de douze mille vers, Les Métamorphoses (Ier siècle) racontent l'histoire mythique du monde, du chaos originel jusqu'au règne d'Auguste. Puisant dans les trésors des fables grecques, Ovide chante le miracle de la transformation des corps et révèle la porosité des frontières entre dieux et hommes, terre et mer, faune et flore. L'incestueuse Myrrha se change en arbre ; l'imprudent Actéon se transforme en cerf ; le beau Narcisse devient fleur... Que nous dit la métamorphose ? Véritable sublimation des êtres divins et humains, des animaux et des végétaux, elle manifeste la permanence de la vie dans un monde en perpétuel mouvement.

Par Ovide
Chez Flammarion

|

Auteur

Ovide

Editeur

Flammarion

Genre

Latin - Littérature

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Les Métamorphoses

Ovide

Paru le 01/07/2026

508 pages

Flammarion

7,40 €

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