DISNEY - 5 Minutes pour s'endormir - Des amis pour l'été

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec vos héros préférés ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 12 récits aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - Lilo et Stitch : La sorcière aux bonbons - Winnie l'Ourson : Une journée au jardin - Cendrillon : La Fête des Moissons - La Belle et le Clochard : Un sauvetage mouvementé - La Reine des Neiges : Olaf en été - Là-Haut : Les lumières dans le noir - Encanto : Isabela et les fleurs de souci - Coco : L'histoire de Dante - Monstres & Cie : Les vacances de Bouh - Vaiana 2 : Le baby-sitter de Simea - Luca : Un cadeau pour Giulia - Toy Story 3 : Une nouvelle maison