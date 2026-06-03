DISNEY BABY - 5 Minutes Pour Faire Dodo (0-3 ans) - Le Roi Lion

Lisez une histoire de 5 minutes avec votre tout-petit pour qu'il s'endorme avec ses bébés héros favoris ! - Un recueil de 8 courts récits pour vivre de jolies aventures avec Simba, Nala et leurs amis. - Des illustrations simples et colorées, créées spécialement pour les enfants en bas âge. - Une histoire pour chaque soir, à lire en 5 minutes. Dès 12 mois. Contient les histoires : Simba a un nouvel ami - Simba apprend la politesse - Timon et Pumbaa font des blagues - Simba n'en fait qu'à sa tête - Simba aime son papa - Simba explore la savane - Nala se fait un bobo - Simba à la rescousse.