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DISNEY BABY - 5 Minutes Pour Faire Dodo (0-3 ans) - Le Roi Lion

Disney

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Lisez une histoire de 5 minutes avec votre tout-petit pour qu'il s'endorme avec ses bébés héros favoris ! - Un recueil de 8 courts récits pour vivre de jolies aventures avec Simba, Nala et leurs amis. - Des illustrations simples et colorées, créées spécialement pour les enfants en bas âge. - Une histoire pour chaque soir, à lire en 5 minutes. Dès 12 mois. Contient les histoires : Simba a un nouvel ami - Simba apprend la politesse - Timon et Pumbaa font des blagues - Simba n'en fait qu'à sa tête - Simba aime son papa - Simba explore la savane - Nala se fait un bobo - Simba à la rescousse.

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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DISNEY BABY - 5 Minutes Pour Faire Dodo (0-3 ans) - Le Roi Lion

Disney

Paru le 03/06/2026

216 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017367178
9782017367178
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