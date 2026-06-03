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Reckless - Chestnut Springs - Tome 4 (Edition Française)

Elsie Silver

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Il est difficile de lui faire confiance... et encore plus de lui résister. Adulé et respecté, Theo Silva est une légende du bull riding, aussi célèbre pour ses exploits... que pour ses conquêtes. Lorsqu'il croise le chemin de Winter, cette dernière l'agace autant qu'elle le fascine. Quand il fait tout pour attirer son attention, elle ne cesse de le repousser. Pourtant, Theo en est convaincu : elle est celle qu'il lui faut. Winter Hamilton, médecin à Chestnut Springs, tente de se reconstruire après un mariage toxique. Décidée à tirer un trait sur les hommes, elle trouve refuge chez sa soeur, Summer. Mais elle n'avait pas prévu de rencontrer Theo, cet homme à la fois terriblement séduisant et insupportablement prétentieux. Malgré son charme, Winter reste persuadée qu'une histoire avec lui ne mènerait qu'à une nouvelle déception. Pourtant, la tension entre eux est irrésistible. Alors, pour une nuit, elle cède. Une seule nuit... du moins, c'est ce qu'ils s'étaient promis. Mais quelques semaines plus tard, un test de grossesse vient tout bouleverser...

Par Elsie Silver
Chez Hachette

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Auteur

Elsie Silver

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Reckless - Chestnut Springs - Tome 4 (Edition Française)

Elsie Silver

Paru le 03/06/2026

480 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348849
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