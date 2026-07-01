L'école des Licornes - L'été magique de Layla

Plonge dans le monde féérique de L'école des Licornes avec Sophia, Wildstar et leurs amis ! - Une aventure palpitante dans laquelle l'amitié permet d'affronter toutes les épreuves - Une histoire centrée sur Layla et sa licorne, Glacier - Une plongée dans un univers magique, peuplée de licornes, de fées et autres créatures extraordinairesDès 3 ans. Résumé : C'est l'été, et pour Layla, c'est décidé : ces vacances seront l'occasion pour elle de faire de nouvelles découvertes ! C'est pourquoi elle décide d'aller explorer l'île de Grimoria. Hélas, la jeune chevaucheuse libère une puissante magie sombre qui ne tarde pas à menacer l'île de la Licorne...