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L'école des Licornes - L'été magique de Layla

Crow Nosy

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Plonge dans le monde féérique de L'école des Licornes avec Sophia, Wildstar et leurs amis ! - Une aventure palpitante dans laquelle l'amitié permet d'affronter toutes les épreuves - Une histoire centrée sur Layla et sa licorne, Glacier - Une plongée dans un univers magique, peuplée de licornes, de fées et autres créatures extraordinairesDès 3 ans. Résumé : C'est l'été, et pour Layla, c'est décidé : ces vacances seront l'occasion pour elle de faire de nouvelles découvertes ! C'est pourquoi elle décide d'aller explorer l'île de Grimoria. Hélas, la jeune chevaucheuse libère une puissante magie sombre qui ne tarde pas à menacer l'île de la Licorne...

Par Crow Nosy
Chez Hachette

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Auteur

Crow Nosy

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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L'école des Licornes - L'été magique de Layla

Crow Nosy

Paru le 05/08/2026

40 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017390077
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