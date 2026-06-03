Fae de sel et de sang - Tome 1 : La dernière couronne

Elle n'a jamais douté de sa destinée, mais il pourrait bien tout remettre en question. Future reine et promise au prince de son royaume, Nyssalia a toujours préféré le maniement des armes aux courbettes de la cour. Une vocation nécessaire, car sa patrie vit sous la menace constante de l'Empire et de son impitoyable dirigeant, le redoutable Prince de Sang. Lorsque la guerre éclate, Nyssalia fonce au front sans hésiter. Mais la voici piégée par les manigances de l'ennemi, elle est capturée, privée de ses pouvoirs et traînée jusqu'à la cour impériale. Son nouveau rôle ? Servante du Fae le plus puissant et cruel qui soit : Maek El'Narak, le Prince de Sang lui-même. Prisonnière de son ennemi juré, Nyssalia se fait une promesse : elle l'anéantira, quel qu'en soit le prix. Pour y parvenir, elle devra ruser, mentir... et surtout, ne jamais lui succomber.