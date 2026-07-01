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Peinture magique avec les doigts Bluey

BBC Studios France, Studios - ladybird books ltd Bbc

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Coloriez avec Bluey et Bingo dans ce livre magique : juste un peu d'eau et le tour est joué ! - Un livre ou retrouver l'univers drôle et attachant de Bluey - Plusieurs zones sur chaque page sur lesquelles appliquer de l'eau pour faire apparaître l'illustration - Des scènes colorées pleines de détails Dès 2 ans. Résumé : Viens peindre en compagnie de BLUEY et BINGO ! Ajoute juste un peu d'eau pour faire apparaître les couleurs. Hourra, c'est magique !

Par BBC Studios France, Studios - ladybird books ltd Bbc
Chez Hachette

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Auteur

BBC Studios France, Studios - ladybird books ltd Bbc

Editeur

Hachette

Genre

Peinture et dessin

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Peinture magique avec les doigts Bluey

BBC Studios France, Studios - ladybird books ltd Bbc

Paru le 01/07/2026

10 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017376606
9782017376606
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