Peinture magique avec les doigts Bluey

Coloriez avec Bluey et Bingo dans ce livre magique : juste un peu d'eau et le tour est joué ! - Un livre ou retrouver l'univers drôle et attachant de Bluey - Plusieurs zones sur chaque page sur lesquelles appliquer de l'eau pour faire apparaître l'illustration - Des scènes colorées pleines de détails Dès 2 ans. Résumé : Viens peindre en compagnie de BLUEY et BINGO ! Ajoute juste un peu d'eau pour faire apparaître les couleurs. Hourra, c'est magique !