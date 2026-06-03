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#Roman francophone

Savor it

Tarah DeWitt

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Dans une petite ville côtière, où tout le monde se connaît, Sage Byrd pensait maîtriser sa vie. Mais lorsque son ex, le chouchou de la ville, annonce ses fiançailles, elle devient la cible des commérages. Sage ressent le besoin urgent d'une victoire, une occasion de montrer à tous qu'elle n'est pas à plaindre et, au passage, de remettre son ex à sa place. Le Festival de Spunes, une compétition estivale locale, pourrait lui offrir cette opportunité. Il ne lui manque qu'un partenaire. Fisher Lange, chef cuisinier renommé, arrive à Spunes avec sa nièce adolescente après un drame familial. Mais lorsque des tensions avec les habitants menacent son projet de restaurant et qu'un baiser échangé avec sa voisine Sage lance des rumeurs sur une supposée romance, une alliance stratégique pourrait bien être leur meilleure solution. Un marché est conclu : Sage aidera Fisher à s'intégrer dans la communauté locale, tandis que Fisher sera son partenaire lors du festival. Mais quand leurs faux-semblants évoluent vers de véritables sentiments, Sage et Fisher réalisent que l'été ne sera pas éternel...

Par Tarah DeWitt
Chez Hachette

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Auteur

Tarah DeWitt

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Savor it

Tarah DeWitt

Paru le 03/06/2026

544 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017348825
9782017348825
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