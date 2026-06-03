TOY STORY 5 - Disney Cinéma - L'histoire du film - Disney Pixar

Toute l'histoire du film Toy Story 5 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Quand une tablette numérique entre dans la vie de Bonnie, tout bascule. Se faire des amis en ligne semble plus simple que dans la vraie vie, et peu à peu, le lien qui unit la fillette à ses jouets se fragilise. Inquiète, Jessie décide de venir en aide à sa propriétaire. Lorsqu'elle rencontre Blaze, une jeune fille aussi isolée, elle comprend qu'une belle amitié pourrait naître entre les deux enfants... à condition de les réunir.