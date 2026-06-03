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Marseille 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

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Vivez un séjour inoubliable à Marseille grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : découvrir les calanques en kayak, pique-niquer dans une crique magique, visiter une villa classée dans un quartier secret, profiter d'une thalasso spa dans un château, explorer le Marseille noir des polars... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos boutiques gourmandes favorites, le top pour manger sur le pouce, nos bars d'été préférés, les meilleures boutiques " Made in Marseille " , les spots pour déguster de succulents fruits de mer, nos plus belles adresses au bord de l'eau... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des excursions au pays de Marcel Pagnol pour prendre de la hauteur et à l'Estaque, pour flâner dans les rues calmes. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles.

Par Collectif
Chez Hachette

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Auteur

Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

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Marseille 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

Collectif

Paru le 03/06/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

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