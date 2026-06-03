Édimbourg 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

Vivez un séjour inoubliable à Edimbourg grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : fabriquer sa propre tablette de chocolat, plonger dans les sombres légendes d'Old Town, s'amuser lors d'une soirée ceilidh, grimper sur Arthur's Seat au lever du soleil... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos adresses shopping favorites, le top des salons de thé, nos pubs préférés, les meilleurs spots où écouter de la musique, les restos pour découvrir la gastronomie écossaise... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des excursions à Leith pour s'immerger dans un roman d'Irvine Welsh ou dans les Pentland Hills pour prendre de la hauteur. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.