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Un été à la montagne

Sophie de Mullenheim, Mullenheim sophie De

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Cet été, direction la montagne pour Sami et Julie ! Sami s'attendait à voir de la neige partout... Mais sa déception s'envole vite quand il découvre les délicieuses myrtilles et framboises sauvages et croise le chemin d'une famille de marmottes. De superbes vacances en perspective ! A la fin du livre, une double page présente les animaux de la montagne. " Les histoires de P'tit Sami " : la collection de lecture à deux voix pour les 3-5 ans ! Cette collection de lecture à deux voix, dans laquelle l'adulte lit le texte et l'enfant nomme les mots illustrés, permet à votre enfant de structurer son langage, de se préparer à l'apprentissage de la lecture, et de comprendre ses propres émotions grâce à des thèmes qui lui sont familiers. Des petites histoires qui font parler les enfants !

Par Sophie de Mullenheim, Mullenheim sophie De
Chez Hachette

|

Auteur

Sophie de Mullenheim, Mullenheim sophie De

Editeur

Hachette

Genre

Ecriture, lecture

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Un été à la montagne

Sophie de Mullenheim, Mullenheim sophie De

Paru le 01/07/2026

32 pages

Hachette

3,90 €

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